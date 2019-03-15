Son Dakika Haberleri: Urla Belediyespor, Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim Maçına Çıkacak"

Urla Belediyespor, Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim Maçına Çıkacak"

1 saat önce

İki aydır ödemelerini alamadıkları gerekçesiyle maça çıkmama kararı alan Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi ekiplerinden Urla Belediyespor'un oyuncularına, ödemelerinin yapıldığı bildirildi.

Urla Belediyespor, Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim Maçına Çıkacak
İki aydır ödemelerini alamadıkları gerekçesiyle maça çıkmama kararı alan Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi ekiplerinden Urla Belediyespor'un oyuncularına, ödemelerinin yapıldığı bildirildi.

Urla Belediyespor'un asbaşkanı Halit Göndüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, kulübün böyle konularla anılmasının hoş olmadığını belirtti.

Sporcuların mağduriyetlerini dile getirdiklerini aktaran Göndüz, "Günümüzde herkesin maddi yükümlülükleri var. Ortada müthiş bir emek var. Bu emeklerin heba olmaması, Urla'yı layığıyla temsil eden, şampiyonluk adayı takımımızın sporcularının mağdur olmaması adına gerekli ödemeleri yaptım, sorun çözüldü. Yarın takımımız tüm gücü ve motivasyonu ile Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim karşısına çıkacak." ifadelerini kullandı.

Urla Belediyespor Kulübü Başkanı Abdülselami Güneş de kulübü ciddi bir borç ile devraldığını anlatarak, "Takımımıza sponsor arayışlarımızın olumlu neticelenmesi ile bu tür sıkıntılarımız son bulacak." değerlendirmesinde bulundu.

Takımın oyuncuları, Urla Cumhuriyet Meydanı'nda yaptıkları açıklamada iki aydır ödemelerinin yapılmadığı gerekçesiyle maça çıkmama kararı aldıklarını ifade etmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:23 Kaynak: AA

Türkiye, Büyükşehir Belediyespor, Mersin, Urla, Spor
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