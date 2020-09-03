Urla Cumhuriyet Başsavcısı Karaca, göreve başladı - Son Dakika

İzmir'in Urla ilçesine atanan Cumhuriyet Başsavcısı Ali Armağan Karaca görevine başladı.

Cumhuriyet Başsavcısı Tuncay Çelik'in İzmir'e atanmasının ardından Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Karaca, Urla Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı.

Göreve başlayan Ali Armağan Karaca, yaptığı açıklamada, "Urla yurdumuzun çok güzel ilçelerinden biri. Amacım Urla'ya hizmet etmek. Bunun için mesai arkadaşlarımızla var gücümüzle çalışacağız." ifadelerini kullandı.