Urla'da 1 hektarlık makilik alan yandı
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İZMİR'in Urla ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında 1 hektarlık makilik alan zarar gördü.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 06:17 Kaynak: DHA
İZMİR'in Urla
ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında 1 hektarlık makilik alan zarar gördü. Havadan ve karadan yapılan müdahale ile yangın söndürüldü.
Bugün gündüz saatlerinde, İzmir
Yüksük Teknoloji Enstitüsü'nün arkasında bulunan makilik alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları gören çevredekilerin ihbarı üzerine, 3 helkopter, 10 arazöz ve çok sayıda orman işçisi yangın bölgesine sevk edildi. Havadan ve karadan yapılan müdahale ile yangın kontrol altına alınıp, söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürerken, 1 hektar makilik alanın zarar gördüğü bildirildi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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