Urla'da 109 Kaçak Göçmen Yakalandı, 3 Organizatör Tutuklandı
54 dakika önce
İZMİR'in Urla ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 109 kaçak göçmen yakalandı.
İZMİR'in Urla
ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 109 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör A.Ç, M.T. ve Filistin
uyruklu M.Y. ise tutukladı.
Urla İlçe Jandarma
Komutanlığı, yasa dışı yollardan yurt dışına geçme hazırlığı yapan grubun Demircili
Mahallesi sahil kesiminde olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Jandarma, bölgeye operasyon düzenleyerek, 109 kaçak göçmen ve 3 organizatörü gözaltına aldı. Operasyonda yakalanan ve organizatör oldukları iddia edilen A.Ç, M.T. ve Filistin uyruklu M.Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Kaçak 109 göçmen ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü
'ne gönderildi. - İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 04:58 Kaynak: DHA
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