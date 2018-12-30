Son Dakika Haberleri: Urla'da 109 Kaçak Göçmen Yakalandı, 3 Organizatör Tutuklandı

Urla'da 109 Kaçak Göçmen Yakalandı, 3 Organizatör Tutuklandı

54 dakika önce

İZMİR'in Urla ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 109 kaçak göçmen yakalandı.

Urla'da 109 Kaçak Göçmen Yakalandı, 3 Organizatör Tutuklandı, System.String[]
İZMİR'in Urla ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına  çıkmaya çalışan 109 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör A.Ç, M.T. ve Filistin uyruklu M.Y. ise tutukladı.

Urla İlçe Jandarma Komutanlığı, yasa dışı yollardan yurt dışına geçme hazırlığı yapan grubun Demircili Mahallesi sahil kesiminde olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Jandarma, bölgeye operasyon düzenleyerek, 109 kaçak göçmen ve 3 organizatörü gözaltına aldı. Operasyonda yakalanan ve organizatör oldukları iddia edilen A.Ç, M.T. ve Filistin uyruklu M.Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Kaçak 109 göçmen ise işlemlerinin ardından  İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 04:58 Kaynak: DHA

Jandarma, Filistin, İzmir, Urla, Güncel
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