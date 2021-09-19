İzmir'in Urla ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla, program düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene, Urla Kaymakamı ve Urla Belediye Başkanvekili Murtaza Dayanç, Urla Garnizon Komutanı Albay Osman Altun, Urla Cumhuriyet Başsavcısı Armağan Karaca, Urla Jandarma Komutanı Adem Aydoğdu, Urla Emniyet Müdürü Zeynep Erdoğan, Türkiye Muharip Gaziler Derneği İzmir Şubesi üyeleri ile Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Urla İlçe Başkanı Mustafa Büyüktarakçı katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Murtaza Dayanç, şeref defterini imzaladı.
Günün anlam ve önemini belirtir konuşmasını, Emekli Muharip Gaziler Derneği İzmir Şubesi 2. Başkanı Kıbrıs Gazisi Abdullah Ünay yaptı. Tören, öğrencilerin okudukları şiirlerle sona erdi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Urla'da 19 Eylül Gaziler Günü, törenle kutlandı - Son Dakika