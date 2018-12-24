Urla'da 2. El Pazarı Kuruldu
55 dakika önce
İZMİR(AA) - Urla'da kurulan 2. el pazarına katılanlar ihtiyaç fazlası eşyalarını sattı.
İZMİR(AA) - Urla
'da kurulan 2. el pazarına katılanlar ihtiyaç fazlası eşyalarını sattı.
Eski tamirhane binasındaki 2. el pazarını düzenleyen gruptan Binnur Özmen, yaptığı açıklamada, bu uygulamanın yurt dışında çok yaygın olduğunu söyledi. Türkiye
'de daha çok "bit pazarı" denen oluşumların bulunduğunu kaydeden Özmen, "Birkaç kez giyilmiş, yıkanmış temiz bir ürünü çok ucuza almak insanın hoşuna gidiyor." dedi.
Giysiden oyuncağa, ev aksesuarlarından antika eşyalara kadar çok çeşitli ürünler çeşitli fiyatlara satıldı. Pazarın her ayın 2. pazar günü kurulacağı bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 09:07 Kaynak: AA
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