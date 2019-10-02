Son Dakika Haberleri: Urla'da 34 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Urla'da 34 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

İzmir'in Urla ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçme hazırlığında olan 34 düzensiz göçmen yakalanırken, organizatör olduğu iddia edilen 2 kişi ise tutuklandı.

Urla'da 34 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

İzmir'in Urla ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçme hazırlığında olan 34 düzensiz göçmen yakalanırken, organizatör olduğu iddia edilen 2 kişi ise tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, devriye görevi icra eden İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuşçular Mahallesi Azmak mevkisinde, şüpheli gördükleri bir minibüsü durdurdu. Yunanistan'a geçme hazırlığında olan minibüsün içerisindeki, 2 Filistin ve 32 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalanırken, 35 DIY 09 plakalı minibüsün sürücüsü S.Y. (31) ve Ö.D. (33) ise yasa dışı geçişe organizatörlük ettikleri iddiası ile gözaltına alındı. Yapılan işlemlerin ardından göçmenler, İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, yasa dışı geçişleri organize ettiği iddiasıyla gözaltına alınan S.Y. ve Ö.D, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

(İHA)

Yunanistan, İzmir, Urla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 09:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir'de freni boşalan kamyonun, 9 otomobili ezdiği anların kamera görüntüleri ortaya çıktı
Anne ve babasını siyanürle öldüren sanığın mahkemede söyledikleri kan dondurdu Karamollaoğlu: deprem paraları nereye gitti? MHP'den "Devlet Bahçeli" açıklaması: Sağlık durumu iyi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 22:28:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Urla'da 34 düzensiz göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]