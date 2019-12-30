Urla'da 40 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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Urla'da 40 kaçak göçmen yakalandı

6 saat önce

İZMİR'in Urla ilçesinde, yasa dışı yollarla ve lastik botlar ile yurt dışına çıkma hazırlığı yapan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 40 kaçak göçmen, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Urla'da 40 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

İZMİR'in Urla ilçesinde, yasa dışı yollarla ve lastik botlar ile yurt dışına çıkma hazırlığı yapan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 40 kaçak göçmen, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, İzmir - Çeşme Otoyolu Tatar mevkisindeki ormanlık arazide göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı. Bölgeye yapılan operasyonda 27'si Afganistan, 5'i Suriye, 6'sı Kongo ve 2'si de Eritre uyruklu olmak üzere 40 göçmen, yasadışı geçiş hazırlığında yakalandı. Kimlik tespit işlemi sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Jandarma, İzmir, Urla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 10:54 Kaynak: DHA
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