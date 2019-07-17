Son Dakika Haberleri: Urla'da 8. Toprak Sahne Tiyatro Festivali başladı
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Urla'da 8. Toprak Sahne Tiyatro Festivali başladı

3 saat önce

İzmir'in Urla ilçesinde bu yıl sekizincisi düzenlenen Toprak Sahne Tiyatro Festivali, kostümlü kortej yürüyüşüyle başladı.

Urla'da 8. Toprak Sahne Tiyatro Festivali başladı, System.String[]
İzmir'in Urla ilçesinde bu yıl sekizincisi düzenlenen Toprak Sahne Tiyatro Festivali, kostümlü kortej yürüyüşüyle başladı.
Biri İran'dan olmak üzere 20 tiyatro topluluğundan 240 tiyatrocunun 4 gün boyunca Urla'nın çeşitli mahallelerinde oyunlarını sergileyeceği festivalin kortejine CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, tiyatro sanatçıları Cezmi Baskın, Orhan Aydın, Orçun Masatçı da katıldı.
Jandarma Kavşağı'ndan başlayan ve Cumhuriyet Meydanı'nda son bulan kortejin ardından konuşan Urla Belediye Başkanı Oğuz, belediye olarak bundan sonra da sanatın ve sanatçının yanında olacaklarını söyledi.
Sanatta Urla'yı bir numara yapmak için çalışacaklarını kaydeden Oğuz, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir." dedi.
Festival kapsamında ilk oyunu Balıkesir Sanat Merkezi sanatçıları Urla Atatürk Kültür Merkezi'nde sahneledi.
20 Temmuz'da sona erecek festival boyunca tiyatro ekipleri Urla'nın sokaklarında, mahallelerinde halkı tiyatro ile buluşturacak.
İzmir, İran, Urla, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 09:24 Kaynak: AA
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