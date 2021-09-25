Urla'da AK Parti İlçe Danışma Kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika

Urla'da AK Parti İlçe Danışma Kurulu toplantısı yapıldı

İzmir'in Urla ilçesinde AK Parti Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi toplantısı gerçekleştirildi.

İzmir'in Urla ilçesinde AK Parti Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi toplantısı gerçekleştirildi. URİT Sosyal Etkinlikler Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, millete verdiği sözleri tutan bir partiye mensup olduklarını söyledi. Bekle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde insanları sesi, merhametin temsilcisi olmaya devam edeceklerini ve Türkiye'nin sorunlarını çözeceğini kaydetti. AK Parti İlçe Başkanı Murat Nart ise Türkiye'nin geleceği için tüm vatandaşları birliğe ve beraberliğe davet etti. Toplantıda, Cemal Bekle partinin yeni üyelerine rozet taktı.

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