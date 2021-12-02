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Urla'da asayiş - Son Dakika

Urla'da asayiş

02.12.2021 08:03
Urla'da asayiş

İzmir'in Urla ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı devriye görevinde çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Urla ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı devriye görevinde çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan devriye görevi sırasında Hacı İsa Mahallesinde ikamet eden M.E.Ö'den şüphelenen ekipler, üst aramasında renkli reçeteyle satışına izin verilen ve uyuşturucu niteliği bulunan 23 hap ele geçirdi.

Ahmet Besim Uyal Caddesi üzerindeki uygulamada da C.Ç'nin üzerinde bir miktar bonzai bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Firari hükümlü yakalandı

Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Özcan K'nın ilçede olduğu bilgisine ulaştı.

Zanlının Çamlıçay Mahallesinde bir ikamette olduğunu belirleyen ekipler düzenledikleri operasyonda yakalanan firari hükümlü, cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu, Hisarcık, İzmir, Urla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Urla'da asayiş - Son Dakika


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