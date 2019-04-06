Son Dakika Haberleri: Urla'da Belediye Otobüsüne Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Urla'da Belediye Otobüsüne Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

1 saat önce

İZMİR(AA) - İzmir'in Urla ilçesinde Ağaçlı Yol olarak bilinen Mithatpaşa Caddesi üzerindeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Urla'da Belediye Otobüsüne Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı, System.String[]
İZMİR(AA) - İzmir'in Urla ilçesinde Ağaçlı Yol olarak bilinen Mithatpaşa Caddesi üzerindeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Urla yönünde seyreden Semih Sökmen yönetimindeki 09 KY 053 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü kaybetti.

Karşı yönden gelen Urla - Üçkuyular seferini yapan ESHOT'a bağlı otobüsle çarpışan otomobilin sürücüsü Semih Sökmen yaralandı.

Kaza nedeniyle Mithatpaşa Caddesi üzerinde trafikte kısa süreli aksama yaşandı.


Yaralı sürücü 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 03:17 Kaynak: AA

Ağaçlı, İzmir, Urla, Güncel
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