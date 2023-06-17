Urla'da bir pansiyonda genç kadın kabloyla boğularak öldürüldü, kocası kayıp - Son Dakika
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Urla'da bir pansiyonda genç kadın kabloyla boğularak öldürüldü, kocası kayıp

Urla'da bir pansiyonda genç kadın kabloyla boğularak öldürüldü, kocası kayıp

17.06.2023 02:26

İzmir'in Urla ilçesinde bir pansiyonda kalan 21 yaşındaki Dudu Y. kabloyla boğularak öldürüldü. Dudu Y.'nin kocası R.Y. ise kayıp. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İZMİR'in Urla ilçesinde, 3 gündür bir pansiyonda kalan Dudu Y. (21), kabloyla boğulmuş halde bulundu. Dudu'nun birlikte kaldığı kocası R.Y.'nin (26) ise kayıp olduğu öğrenildi.

Olay, akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi'deki bir pansiyonda meydana geldi. İddiaya göre, 3 gündür pansiyonda kalan Dudu Y.'yi göremeyen pansiyon çalışanları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla pansiyona gelen polis ekipleri, girdikleri odada Dudu Y.'yi boynuna kablo dolanmış halde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Dudu Y.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Dudu Y.'nin cansız bedeni, savcı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

KAYIP KOCASI ARANIYOR

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bir restoranda garson olarak çalıştığı öğrenilen Dudu Y.'nin kocası R.Y.'ye olayın ardından ulaşılamadığı öğrenildi.


Kaynak: DHA
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İzmir, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Urla'da bir pansiyonda genç kadın kabloyla boğularak öldürüldü, kocası kayıp - Son Dakika
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