Urla'da çok sayıdan suçtan aranan şüphelinin evinden cephanelik çıktı - Son Dakika
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Urla'da çok sayıdan suçtan aranan şüphelinin evinden cephanelik çıktı

21.03.2022 22:15
Urla'da çok sayıdan suçtan aranan şüphelinin evinden cephanelik çıktı

İZMİR'in Urla ilçesinde, çok sayıda suçtan aranması bulunan M.G., polis ekiplerince düzenlenen operasyonda evinde yakalanarak gözaltına alındı.

İZMİR'in Urla ilçesinde, çok sayıda suçtan aranması bulunan M.G., polis ekiplerince düzenlenen operasyonda evinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada 4 tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, 3 bıçak ve tüfeklere ait 23 fişek ele geçirildi.

Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda suçtan arandığı tespit edilen M.G. isimli şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler belirledikleri adrese operasyon düzenledi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI, EVDEN CEPHANELİK ÇIKTI

Operasyonda M.G. gözaltına alınırken, evde yapılan aramada ise 4 tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, 3 bıçak ve 23 tüfek fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan M.G.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Urla'da çok sayıdan suçtan aranan şüphelinin evinden cephanelik çıktı - Son Dakika


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