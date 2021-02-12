Urla'da dolu yağışı etkili oldu - Son Dakika

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Urla'da dolu yağışı etkili oldu

İZMİR - İzmir'in Urla ilçesinde etkili olan dolu nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İzmir'de kent genelinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış, Urla ilçesinde hayatı felç etti. Yaklaşık 15 dakika boyunca ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle, caddelerde ve sokaklar da dolu birikintileri meydana geldi. Dolu yağışı, vatandaşlara zor anlar yaşatırken, bazı vatandaşların araçlarının üstünü dolu yağışından korumak için örttüğü görüldü.