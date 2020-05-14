Urla'da Dünya Çiftçiler Günü kutlandı - Son Dakika

Urla ilçesinde, Dünya Çiftçiler Günü etkinliği düzenlendi.

Bülent Baratalı Bulvarı'nda traktör korteji ile başlayan programda, Urla Ziraat Odası Başkanı Muharrem Uslucan, Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Uslucan, yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs salgını döneminde çiftçi ve tarımın öneminin bir kez daha öne çıktığını söyledi.

Ülkede ekilmedik tek karış toprağın kalmaması gerektiğini belirten Uslucan, şöyle konuştu:

"Ekilemeyen her metrekare alanın aslında milli servetimizin boşa harcanması olduğunu unutmamanız gerekiyor. Salgın nedeniyle fiilen gerçekleşemeyen enginar festivalimiz bu sene online olarak yapıldı. Urla sakız enginarları ülke geneline kargo ile ulaştı. Üreticimizin mağduriyeti azaldı. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."

Etkinlikte, çiftçi ve vatandaşlara yerli domates fideleri dağıtıldı.