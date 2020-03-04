Urla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Urla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı - Son Dakika

Urla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı

6 saat önce

İzmir'in Urla ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Urla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı, System.String[]

İzmir'in Urla ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında İskele Mahallesi'nde operasyon düzenlendi.

Operasyonda, M.A, Ç.T, İ.A, K.A, B.Y. ve O.S. gözaltına alındı.

Şüphelilerden M.A'nın çantasında yapılan kontrolde 85 uyuşturucu hap ile bir miktar esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A. tutuklandı. Ç.T. ve İ.A, tedbir konulmadan, K.A, B.Y. ve O.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada uyuşturucu kullandığı tespit edilen 21 kişiye de adli işlem uygulandı.

İzmir, Urla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 09:26 Kaynak: AA
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