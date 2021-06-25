Urla'da "En iyi Narkotik Polisi; Anne" projesi hayata geçti - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı'nca başlatılan çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçilmesi konusunda anne duyarlılığından faydalanmak amacıyla "En iyi Narkotik Polisi; Anne" projesi, İzmir'de Urla Kaymakamlığı'nca hayata geçirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından, uyuşturucu kullanımı, bağımlılığı, aile içi iletişim, çocuk/ergen iletişimi, bağımlılık sorununda çözüm yolları ve önerileri gibi konularda, anne ve anne adaylarının bilinçlendirilmesi ve farkındalıkların arttırılması, anneler aracılığıyla uyuşturucu kullanımının erken tespiti ve bağımlılık sarmalına yakalanmadan çocuğa erken müdahale edilmesi amacıyla, "En iyi Narkotik Polisi; Anne" projesi hayata geçirildi. Bu kapsamda; 26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü öncesi Urla Kaymakamı Murtaza Dayanç, ilçede bulunan kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri ile Urla Belediye Başkanlığı Toplantı salonunda bir araya geldi.

Sanat Sokağı'nda stant kurulacak

Toplantıda, 2021-2022 döneminde projenin sürdürülebilirliği konusunda yapılacak olan faaliyetler ele alınırken, proje kapsamında; Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlendiği kurslarda, kurs alan anneler ile cuma günü ilçede kurulan semt pazarındaki anneler, ilçe kaymakamı ve kurum müdürleri tarafından ziyaret edilerek kendilerine bilgilendirme amaçlı broşür dağıtımı gerçekleştirildi.

26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü olması sebebiyle cumartesi günü Sanat Sokağı'nda stant kurularak iskele ve Çeşmealtı bölgelerinde broşür dağıtımları gerçekleştirileceği öğrenildi. - İZMİR