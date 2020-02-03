Urla'da eski CHP milletvekilinin avukatlık bürosu kurşunlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Urla'da eski CHP milletvekilinin avukatlık bürosu kurşunlandı - Son Dakika

Urla'da eski CHP milletvekilinin avukatlık bürosu kurşunlandı

6 saat önce

CHP'nin 22 ve 23. dönem milletvekillerinden ve Urla'nın eski belediye başkanlarından Bülent Baratalı'nın, avukat oğulları Yusuf ve Yiğit Baratalı ile çalıştıkları avukatlık bürosuna silahla ateş edildi.

Urla'da eski CHP milletvekilinin avukatlık bürosu kurşunlandı, System.String[]

CHP'nin 22 ve 23. dönem milletvekillerinden ve Urla'nın eski belediye başkanlarından Bülent Baratalı'nın, avukat oğulları Yusuf ve Yiğit Baratalı ile çalıştıkları avukatlık bürosuna silahla ateş edildi.

Alınan bilgiye göre, sabaha karşı kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce, Baratalı'nın, Urla'da kendi adını taşıyan Bülent Baratalı Bulvarı üzerindeki avukatlık ofisine ateş açıldı. Olaya ilişkin polis, ofisin duvarlarında mermi çekirdekleri tespit etti.

Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Bülent Baratalı'nın oğullarından Yiğit Baratalı'nın, Çeşmealtı'ndaki evinin önünde park ettiği otomobili de 28 Ocak'ta kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğramış, otomobile 3 kurşun isabet ettiği tespit edilmişti.

Cumhuriyet Halk Partisi, Bülent Baratalı, Urla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 04:10 Kaynak: AA
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