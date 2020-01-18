Urla'da "Farkım Nadir Olmak" sergisi açıldı - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Urla'da 'Farkım Nadir Olmak' sergisi açıldı - Son Dakika

Urla'da "Farkım Nadir Olmak" sergisi açıldı

6 saat önce

Mucopolisakkaridoz (MPS) ve Benzeri Lizozomal Depo Hastalıkları Derneği tarafından düzenlenen "Farkım Nadir Olmak" fotoğraf yarışmasında ödül alan fotoğraflardan oluşan sergi, Urla Belediyesi Fotoğraf Sanat Evi'nde açıldı.

Urla'da

Mucopolisakkaridoz (MPS) ve Benzeri Lizozomal Depo Hastalıkları Derneği tarafından düzenlenen "Farkım Nadir Olmak" fotoğraf yarışmasında ödül alan fotoğraflardan oluşan sergi, Urla Belediyesi Fotoğraf Sanat Evi'nde açıldı.

Derneğin kurucu başkanı Nalan Yılmaz, Urla Fotoğraf Derneği Başkanı Selçuk Kayan, ADD Urla İlçe Başkanı Veli Çıtak ve fotoğrafseverlerin katıldığı sergide, 25 fotoğraf beğeniye sunuldu.


Sergi açılışında yaptığı konuşmada nadir hastalıklar kategorisinde yer alan Mucopolisakkaridoz (MPS) ve Benzeri Lizozomal Depo Hastalıkları hakkında bilgi veren Nalan Yılmaz, serginin Türkiye'de nadir hastalıkları olan kişilerin zorlu yolculuğuna dikkat çekmek ve kamuoyunda farkındalık yaratmak amacıyla açıldığını dile getirdi.


Sergi fotoğraf severler için 7 Şubat 2020 tarihine kadar açık kalacak.

Urla Belediyesi, Selçuk, Urla, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 04:04 Kaynak: AA
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