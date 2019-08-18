Son Dakika Haberleri: Urla'da göçmen kaçakçılığı operasyonu
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Urla'da göçmen kaçakçılığı operasyonu

1 saat önce

Filistin uyruklu 8 düzensiz göçmeni yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Filistin uyruklu 8 düzensiz göçmeni yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Urla Yağcılar Mahallesi'nde 13 Ağustos'ta, biri kadın 8 Filistin uyruklu düzensiz göçmeni yakalayan jandarma ekipleri, insan kaçakçılığı yaptığı öne sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı.
Düzensiz göçmenlerin kiralanan otomobille Urla'ya getirildiğini tespit eden jandarma, otomobili N.Ö'nün (26) kiraladığını, H.Ö'nün (19) ise şoförlük yaptığını belirledi.
İkametinde gözaltına alınan H.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
N.Ö'nün yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Yağcılar, Jandarma, Filistin, Urla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 11:49 Kaynak: AA
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