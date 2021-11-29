Urla'da hırsızlık iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Zanlıların üzerinden çıkan ziynet eşyaları ise sahiplerine teslim edildi.

Bunun üzerine Urla polis ekiplerine teslim edilen zanlılar, ifade işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Güzelbahçe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan C.K. ve Ö.A. isimli şüphelilerin üzerinden çıkan ziynet eşyaların, Urla'da meydana gelen hırsızlık olayıyla ilişkili olduğu belirlendi.

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