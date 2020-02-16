Urla'da hırsızlık şüphelileri tutuklandı - Son Dakika

İzmir'in Urla ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bademler Mahallesi Oluk Boğazı mevkisinde hırsızlık yapan şüphelilerin 48 YR 420 plakalı kamyonetle kaçtıkları ihbarı üzerine bölgede araştırma yaptı.
Ekipler, Ovacık Mahallesi'nde durdurdukları kamyonette çalınan çeşitli malzemeleri ele geçirdi, araçtaki Murat T, Erdal T. ve Feyyaz Y'yi gözaltına aldı.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Hırsızlık malzemeleri ise sahiplerine teslim edildi.