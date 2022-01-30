Urla'da huzur toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

İzmir'in Urla ilçesinde, emniyet müdürlüğü tarafından huzur toplantısı düzenlendi.
Urla Atatürk Kültür Merkezi'ndeki toplantıya, İlçe Emniyet Müdürü Zeynep Erdoğan'ın yanı sıra emniyet müdürlüğünde görevli birim amirleri, bekçiler ve muhtarlar katıldı.
İlçedeki asayiş olaylarına ilişkin istatistiksel verileri paylaşan Erdoğan, sorunların çözümünde polis, vatandaş ve muhtarların iş birliğinin önemini vurguladı.
Toplantı, katılımcıların soru ve önerilerinin dinlenmesiyle tamamlandı.
Kaynak: AA
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