Urla'da kablo hırsızlığı şüphelisi iki kişi, suçüstü yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Urla'da kablo hırsızlığı şüphelisi iki kişi, suçüstü yakalandı - Son Dakika

Urla'da kablo hırsızlığı şüphelisi iki kişi, suçüstü yakalandı

6 saat önce

İzmir'in Urla ilçesinde bakır kablo hırsızlığı şüphelisi iki kişi, suçüstü yapılarak gözaltına alındı.

Urla'da kablo hırsızlığı şüphelisi iki kişi, suçüstü yakalandı, System.String[]

İzmir'in Urla ilçesinde bakır kablo hırsızlığı şüphelisi iki kişi, suçüstü yapılarak gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Urla Sanayi Sitesi yakınlarındaki ormanlık alanda kablo yakıldığı ihbarını değerlendiren Urla Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirtilen yerde K.B. (24) ve H.U'yu (23) yakaladı.

Şüphelilerin bir inşaattan çaldıkları piyasa değeri 20 bin lirayı bulan kabloları yakarak elde ettikleri bakırı hurda olarak satmak istedikleri öne sürüldü.

Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Jandarma, İzmir, Urla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 03:42 Kaynak: AA
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