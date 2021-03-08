Urla'da kadın dernekleri Kadınlar Günü dolayısıyla açıklama yaptı - Son Dakika

Urla Kadın Dayanışma Derneği (URKAD) ve Türk Kadınlar Birliği Urla Şubesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Cumhuriyet Meydanında toplanan kadınlar adına açıklama yapan URKAD Başkanı Saadet Kayaalp, kadınların hayatlarına ve haklarına sahip çıkmak için toplandıklarını belirtti.

Kadınlar olarak eşit, özgür ve güvenli bir dünyada yaşamak istediklerini ifade ederek, kadına şiddetin durdurulması için gerekli çalışmaların yapılmasını talep etti.

Türk Kadınlar Birliği Urla Şube Başkanı Ayşe Başkanoğlu da kadına yönelik her türlü şiddet ve ayrımcılığın son bulması gerektiğini kaydederek, kadın cinayetlerinin biteceği bir dünya umudu ile mücadeleye devam ettiklerini söyledi.

Öte yandan CHP Urla Kadın Kolları Başkanı Deniz Ulçay, ilçe başkanlığında Kadınlar Günü nedeniyle basın açıklaması yaptı.

Ulçay, kadınların tarih boyunca tüm toplumsal mücadelelerin en ön saflarında yer aldığını belirterek, sahip olunan her hakta, edinilen her kazanımda cesur kadınların payı olduğunu ifade etti.