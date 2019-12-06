Urla'da Kadın Hakları Günü kutlandı

5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ile Kadına Seçme ve Seçilme Hakkının tanınmasının 85. yılı, İzmir'in Urla ilçesinde kutlandı. Düzenlenen etkinlikte konuşan Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, "Kadınlarımızın siyasette ve karar verme noktalarında daha çok sorumluluk alması gerekir. Siyasetteki kadın sayısının artması için bizlerde üstümüze düşen görevi layıkıyla yerine getirmeliyiz" dedi.



Urla Belediyesi ve Türk Kadınlar Birliği iş birliği ile gerçekleşen 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ile Kadına Seçme ve Seçilme Hakkının tanınmasının 85. yılı etkinlikleri kortej yürüyüşü ile başladı. Seferihisar Belediyesi Bandosu eşliğinde gerçekleşen yürüyüşe Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, Türk Kadınlar Birliği Genel Başkanı Sema Kendirci Uğurman, Türk Kadınlar Birliği Urla Şube Başkanı Ayşe Başkanoğlu, önceki dönem Milletvekili Türkan Miçooğulları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve Urlalı kadınlar katıldı.



Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen çelenk sunma töreninin ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapan Başkan Oğuz, "Bu anlamlı gün, kadın sorunlarının gündeme getirilmesi, bu konuda bir farkındalık oluşturulması ve çözümler bulunması yolunda önemli bir gün olmuştur. Çağdaş, demokratik, ileri bir toplum için kadınların güçlendirilmeleri, etkinlik alanlarının genişletilmesi, eğitim, istihdam, sağlık, hukuk vb. alanlarda eşit fırsat ve olanaklardan yararlanmalarının sağlanması büyük önem taşımaktadır. Kadınların kendi hakları uğrundaki mücadeleleri daha eşitlikçi bir toplum yaratılmasını sağlamak ve buna bağlı olarak da toplumun bütünü açısından demokratik bir anlam taşımaktadır" dedi.



Kadının toplumsal ve siyasal yaşama aktif katılımını oldukça önemsediklerini vurgulayan Başkan Burak Oğuz, "Bizler, 'kadınsız demokrasi olmaz' diyenleriz. Kadınlarımızın sosyal ve ekonomik hayatta daha çok yer almalarını sağlamaya çalışıyoruz. Bugün hala pek çok belediyede bulunmayan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz bünyesinde ilçemizin çeşitli noktalarında açmış olduğumuz meslek edindirici kurslar ile kadınlarımızın toplumsal hayatın her alanında görünürlüklerini arttırmaya çalışıyoruz. İlçemizin 9 farklı noktada bulunan semt evlerimizde 400 kadın kursiyerimize, meslek edindirme ve sağlıklı yaşamaya yönelik açılan 16 kurs ile eğitimler veriyoruz. Kadın Üretici Kooperatiflerimizi destekliyor yeni kooperatiflerin kurulmasını teşvik ediyoruz. Kadın-erkek eşitliğini toplumun tüm kesimlerinde, tüm kurum ve kuruluşlarında hayata geçirmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.



Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen çelenk sunma töreninin ardından program Eski Tamirhane Binasında düzenlenen "Kadın Hakları" paneli ile devam etti. Panelin konuşmacıları arasında Avrupa Birliği Uzmanı Erdal Tekin ve Türk Kadınlar Birliği Genel Başkanı Sema Kendirci Uğurman yer aldı.



Gazeteci-yazar Uğur Dündar da, panele gelerek Urlalı kadınlara destek verdi. - İZMİR