Urla'da kadın kooperatifine hibe desteği - Son Dakika

S.S Urla Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen KOOP-DES programı kapsamında 150 bin lire hibe desteği almaya hak kazandı.

Kooperatif İkinci Başkanı Sibel Uyar, yaptığı açıklamada hibe desteğinin iyi tarım ve kadın istihdamı adına çok sevindirici olduğunu belirterek, "Makine ve ekipman alımına yönelik verilen hibe desteği ile hamur makinası, otoklav cihazı gibi üretimimizi kolaylaştıracak, üretimimizi arttıracak makineler almayı ayrıca soğuk hava deposu kurmayı planlıyoruz. Bu sayede tam manasıyla işletme tesisi imkanlarına kavuşarak daha çok kadın ve çiftçiye destek olabileceğiz." ifadelerini kullandı.

Kooperatifin Karye markasıyla Urla Sakız Enginarını tüm Türkiye'ye pazarlamaya başladığını bildiren Uyar, şu bilgileri verdi:

"Bu hibe ile devletimiz, kooperatifimize anne özeni ile işleyerek ürettiğimiz, iyi tarım uygulamalarıyla yetişmiş tarımsal ürünlerimizi, daha kalıcı depolama koşulları altında saklamak için gerekli makine ve ekipman desteğini sağladı. Daha çok kadına istihdam ve çiftçiye daha çok kazanç sağlamak adına çalışmak bizim için onurdur. Ayrıca Covid 19 sürecinde daha sağlıklı olmak isteyen vatandaşlarımızın gerek sosyal medya gerekse web sitemizden bizi tercih ederek, bize kolayca ulaşabilmesi emeklerimizin boşa gitmediğini gösteriyor."

Bu yıl, organik tarım uygulamaları kapsamında domates, biber ve patlıcan ürettiklerini, goji berry projesi yürüttüklerini de bildiren Uyar, salep üretimi için de proje başlattıklarını kaydetti.