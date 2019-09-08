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Urla'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

43 dakika önce

İzmir'in Urla ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Urla'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı, System.String[]

İzmir'in Urla ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Balıklıova Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Karaburun yönünden İzmir yönüne seyreden Bülent E. idaresindeki 07 BJL 69 plakalı kamyonet karşı yönden gelen M. Çağrı Erdoğan idaresindeki 48 YF 509 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Erdoğan olay yerinde hayatını kaybederken aynı araçta bulunan Sercan Tekin, kamyonet sürücüsü Bülent E, eşi Arzu E. ve kızı Deniz Ateş E. yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Urla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavisi tamamlanan kamyonet sürücüsü Bülent E. gözaltına alındı.

İzmir, Urla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 05:36 Kaynak: AA
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