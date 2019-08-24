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Urla'da 'kavun festivali'

38 dakika önce

İZMİR'in Urla ilçesine bağlı kırsal Nohutalan Mahallesi'nde 'Kavun Festivali' düzenlendi.

Urla'da 'kavun festivali', System.String[]
İZMİR'in Urla ilçesine bağlı kırsal Nohutalan Mahallesi'nde 'Kavun Festivali' düzenlendi. Üreticilerin ürünlerini sergilediği festivalde, yaklaşık 2 bin kavun satıldı. Festivalde kavunlar arasından tatlarına göre de seçim yapıldı.
Nohutalan'daki köy meydanında düzenlenen 'Kavun Festivali'ne, Urla'nın yanı sıra İzmir merkez ve Çeşme'den de çok sayıda kişi katıldı. Festivalde Urla Kaymakamı Önder Can, Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Özgür Çakmak, Bosna Hersek Fahri Konsolosu Kemal Baysak, Uluslararası Balkan ve Türk İş Dünyası Derneği Başkanı Akın Kazançoğlu da yer aldı. Festivalde düzenlenen yarışma ile jüri üyeleri, kavunlar arasından tatlarına göre de seçim yaptı. Yarışmada birinciliği Asım Kızılata elde ederken, Turgut Eroğlu ikinci ve Nurettin Akova ise üçüncü oldu. Kavunları ile dereceye girenlere plaketlerini Kaymakam Önder Can, Belediye Başkanı Burak Oğuz ve Bosna Hersek Fahri Konsolosu Kemal Baysak verdi. İlk 3'e girenlerin stantlarındaki kavunlar, dakikalar içinde satıldı. Diğer köylülerin kurduğu stantlardaki ürünler de kısa sürede tükendi. Festivalde yaklaşık 2 bin kavun satıldı.
Nohutalan kavununun kendiliğinden susuz yetiştiğini ve bölgenin coğrafi konumu dolayısıyla farklı aromaya sahip olduğunu belirten Belediye Başkanı Oğuz, Türkiye'nin dört bir yanından bu ürüne olan ilginin arttığını söyledi. Urla'nın tarım alanında önemli konuma sahip olduğunu ve tarımda yenilikçi vizyonla çalıştıklarını aktaran Başkan Oğuz, "Nohutalan kavunu haricinde Urla enginarı, Urla bamyası bizlerin gurur kaynağı olan ürünlerimizden sadece birkaçı. Önümüzdeki dönem goji berry, stevia gibi katma değeri yüksek hem yiyecek olarak tüketilebilin hem de endüstride kullanılan bitkilerin yetiştirilmesini hedefliyoruz. Böylece üreticimiz çok daha fazla gelir elde edecek ve topraklarını satmak zorunda kalmayacak" diye konuştu.


Burak Oğuz, İzmir, Urla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 04:34 Kaynak: DHA
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