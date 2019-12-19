Urla'da Kıbrıs gazilerine madalya ve beratları takdim edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Urla'da Kıbrıs gazilerine madalya ve beratları takdim edildi - Son Dakika

Urla'da Kıbrıs gazilerine madalya ve beratları takdim edildi

6 saat önce

İzmir'in Urla ilçesinde Kıbrıs Barış Harekatı gazi ve aileleri için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalya ve Beratı Tevcih Töreni düzenlendi.

Urla'da Kıbrıs gazilerine madalya ve beratları takdim edildi, System.String[]

İzmir'in Urla ilçesinde Kıbrıs Barış Harekatı gazi ve aileleri için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalya ve Beratı Tevcih Töreni düzenlendi.

Urla Atatürk Kültür Merkezi salonunda gerçekleşen törende ilçede yaşayan 27 gaziye madalya ve beratları takdim edildi.

Urla Kaymakamı Önder Can, Cumhuriyet Başsavcısı Tuncay Çelik, ATAT Komutanı Albay Erdal Tokgöz, Emniyet Müdürü Güray Aksüt, Jandarma Komutanı Tğm. Adem Aydoğdu, AK Parti İlçe Başkanı Murat Nart, MHP ilçe Başkanı İsmail Taşoku, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Birol Aydınhan, muhtarlar, STK Temsilcileri, gaziler ve yakınları ile Urlalılar katıldı.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan tören Kıbrıs Barış Harekatı sinevizyon gösterimi ile sürdü.

Törende konuşan Kaymakam Önder Can, birçok sıkıntı ve zor duruma göğüs geren Kıbrıs Türkü'nün sabır ve dirayetinin Türk milletinin gurur kaynağı olduğunu belirterek, "Kıbrıs Türk Halkı, Kıbrıs Adası'nda hürriyet içinde sonsuza kadar sizlerin sayesinde yaşayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'de barış, özgürlük ve istikrarın teminatı olmaya dün olduğu gibi bugün de devam edecektir. Bugün burada bulunan değerli gazilerimize şahsım, ilçemiz ve milletimiz adına minnetlerimizi bir kez daha sunuyorum. Her ne kadar geç de olsa bu madalyaların sizlere verilmesinden ve sizlere bizzat veriyor olmaktan büyük gurur duyduğumu ifade ediyorum." dedi.

Kıbrıs, İzmir, Urla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 01:18 Kaynak: AA
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