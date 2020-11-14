Urla'da KOSGEB desteğiyle açılan galeride ilk sergi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu - Son Dakika

İzmir'in Urla ilçesinde KOSGEB'den alınan destekle kurulan çağdaş sanat galerisi, Ressam Suzan Batu'nun "Tanrıçanın Günlüğü" ismini verdiği sergiyle açıldı.

KOSGEB'in Geleneksel Girişimci Destek Programı'na başvuran kadın girişimci Ayşe Bahar Eriş Soyoğuz, 5 bin lira hibe ve 70 bin lira da faizsiz kredi kullanma hakkı ile Park Sokak'ta "Be Contemporary Art Gallery" isimli sanat galerisi açtı.

Soyoğuz, açılışta, hayallerinin gerçekleşmesinde katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Galerinin ilk etkinliği olarak sanatseverlerin beğenisine sunulan Suzan Batu'nun eserlerinden oluşan serginin, 30 Aralık'a kadar görülebileceği bildirildi.