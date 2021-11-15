Urla'da kumar oynadığı tespit edilen 8 kişiye para cezası kesildi - Son Dakika

İzmir'in Urla ilçesinde kumar oynadığı tespit edilen 8 kişiye, toplam 25 bin 200 lira para cezası uygulandı.

Urla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Çeşmaaltı'ndaki bir kahvehanede kumar oynandığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Kumar oynamada kullanılan malzemelere el konurken, 8 şüpheliye 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı. İş yeri sahibi hakkında da "kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama" suçundan işlem başlatıldı.