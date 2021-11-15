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Urla'da kumar oynadığı tespit edilen 8 kişiye para cezası kesildi - Son Dakika

Urla'da kumar oynadığı tespit edilen 8 kişiye para cezası kesildi

15.11.2021 09:05
Urla'da kumar oynadığı tespit edilen 8 kişiye para cezası kesildi

İzmir'in Urla ilçesinde kumar oynadığı tespit edilen 8 kişiye, toplam 25 bin 200 lira para cezası uygulandı.

İzmir'in Urla ilçesinde kumar oynadığı tespit edilen 8 kişiye, toplam 25 bin 200 lira para cezası uygulandı.

Urla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Çeşmaaltı'ndaki bir kahvehanede kumar oynandığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Kumar oynamada kullanılan malzemelere el konurken, 8 şüpheliye 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı. İş yeri sahibi hakkında da "kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama" suçundan işlem başlatıldı.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Urla'da kumar oynadığı tespit edilen 8 kişiye para cezası kesildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Urla'da kumar oynadığı tespit edilen 8 kişiye para cezası kesildi - Son Dakika
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