Urla'da kumar oynayanlara para cezası verildi - Son Dakika

Urla ilçesinde yapılan denetimde, lokal sorumlusuna ve kumar oynadığı iddia edilen şüphelilere idari yaptırım uygulandı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ve Urla Asayiş Büro Amiriliği ekiplerinin bir lokalde yaptığı denetimde, işyerindeki 5 kişinin kumar oynadığı tespit edildi.

Dernek Lokali sorumlusu şüpheli A.Ö. hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli tahkikat düzenlendi.

Kumar oynadığı tespit edilen 5 şahsa kumar oynamaktan 1225'er lira, sosyal mesafeye uymamaktan da 900'er lira idari yaptırım uygulandı.