Urla'da kurtuluş coşkusu

İzmir'in Urla ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü kutlamaları törenlerle başladı.



Tarihi Mermerli Çeşme önünde başlayan törene, Urla Kaymakamı Önder Can, Garnizon Komutanı Albay Cem Bayram, Urla Cumhuriyet Başsavcısı Tuncay Çelik, Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, Belediye Meclis üyeleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kurumlarının temsilcileri ve Urlalılar katıldı.



Korteje katılanlar İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu'nun seslendirdiği marşlar eşliğinde Urla Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Süvariler ve araç konvoyu, belediye önünden geçerek halkı selamladı.



Atatürk Anıtı önünde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Urla Kaymakamı Önder Can, Garnizon Komutanı Albay Cem Bayram, Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz ve sivil toplum örgütü temsilcileri anıta çelenk sundu.



Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, günün anlam ve önemini belirtir konuşmayı yaptı.

Alay Komutanı Yarbay Kazım Bey, beraberindeki 18 asker ve Urlalıların düşmana ilk karşı koyuşu sergilediğini aktaran Oğuz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına teşekkür ederek, "Milli mücadelede Urla'yı düşmana teslim etmeyen Yarbay Kazım Bey'e, Yüzbaşı Kemal'e, Onbaşı Baki'ye, Çolak İbrahim'e, Sabri Yılmaz'a ve daha ismini bilmediğimiz kahramanlarımıza minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Urlamızın kurtuluşunun 97. yıl dönümünü hepimize kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Şehitlikteki Tören



Urla'nın Kurtuluşu Yıldıztepe Şehitliği'ndeki törenle devam etti. Urla Kaymakamı Önder Can, Garnizon Komutanı Albay Cem Bayram, Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, Şehitlik'e çelenk koydu.

Askerlerin saygı atışı ve şehitliğin gezilmesiyle tören sona erdi.