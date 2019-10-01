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Urla'da makilik alanda yangın

53 dakika önce

İzmir'in Urla ilçesinde makilik alanda meydana gelen yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Urla'da makilik alanda yangın, System.String[]

İzmir'in Urla ilçesinde makilik alanda meydana gelen yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Urla ilçesi Özbek Mevkisi civarındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 5 arazöz sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangında 2 dekarlık bir alanda hasar oluştu.

İzmir, Urla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 12:00 Kaynak: AA
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