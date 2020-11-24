Urla'da Öğretmenler Günü kutlandı - Son Dakika

Törene katılan vatandaşlar da Atatürk Anıtı'na karanfil bıraktı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İzzet Gündüz'ün Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Cumhuriyet Meydanı 'nda düzenlenen törene, Urla Cumhuriyet Başsavcısı Ali Armağan Karaca, Urla İlçe Milli Eğitim Müdürü İzzet Gündüz, siyasi parti temsilcileri ve diğer ilgililer katıldı.

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