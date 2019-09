Urla'da orkinos çiftliği eylemi

İZMİR'de, kaldırılması için hakkında çok sayıda mahkeme kararı bulunan Seferihisar ilçesi Sıcağık Koyu'ndaki orkinos çiftliğinin, Urla Demircili Koyu'na taşınması için firmanın başlattığı girişimlere karşı doğaseverler yeniden bir araya geldi. Deniz kirliliği yaratacağını belirttikleri projeye karşı çıkan Urlalılar, teknelerle kendilerine destek olmaya gelen Seferihisarlıları alkışlar ve marşlarla karşıladı. İzmir 'de çevreciler, Seferihisar'ın Sıcağık Koyu'nda kurulu bulunan orkinos çiftliğinin kapatılması için açılan davaları kazandı. Geçen yıl ağustos ayında kaldırılması gereken çiftlik kaldırılmadı. Bölge halkı çiftliğin kaldırılmasını beklerken, firma kafesleri Sığacık'tan Urla Demircili Koyu'nda belirlenen 39 bin 200 metrekarelik alana taşınmak için ÇED dosyası hazırladı. İzmir Valiliği tarafından proje için verilen 'ÇED gerekli değildir' kararı, açılan davanın ardından iptal edildi. Ardından ÇED dosyasını revize eden firma, yeniden başvuruda bulundu. Demircili Mahallesi'nde biri 27 Aralık 2018'de diğeri ise geçen 25 Nisan'da yapılan halkın katılımı toplantıları, protesto edilince, proje onay alamadı. Proje revizyonu sonrası kapasitesi artırılan tesis için hazırlanan ÇED dosyası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından görüşüldükten sonra, projeye 'ÇED olumlu kararı' verildi.Şirketin girişimlerini sürdürmesi nedeniyle orkinos çiftliği kurulmasına karşı çıkan bölge halkı ve çevreciler, bugün eylem yaptı. Urla'nın Demircili Koyu'nda bir araya gelen çevreciler ve bölg ehalkı, 'ÇED gerekli değildir' kararına tepki gösterdi. Protesto eylemine her ikisi de CHP'li olan Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz ile Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin , parti temsilcileri, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve oyuncu Ercan Kesal 'in yanı sıra birçok doğasever katıldı. Deniz kirliliği yaratacağı belirtilen projeye karşı çıkan Urlalılar, teknelerle kendilerine destek olmaya gelen Seferihisarlıları alkışlar ve marşlarla karşıladı.'ASLA YILGINLIĞA DÜŞMEYECEĞİZ'2011'de başlatılan mücadelede 8 yılın geride bırakıldığını ifade eden Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, "Defalarca mahkeme bizi haklı bulmasına rağmen yetmedi. Mahkeme kararlarının ardından, mahkemenin kurulamaz dediği yerin yanı başına yeniden izin aldılar. Çocuklarımıza, bize emanet olan bu toprakları yağmalanmasına izin vermeden gelecek kuşaklara muhakkak bırakacağız. Sizler varken asla yılgınlığa düşmeyeceğiz. Biz bu çiftliğin bir tanesinin kaldırılmasıyla ilgili bir araya gelmezsek, bunlar yarın yüzlerce olacak. Çünkü hepsi buraya gözünü dikmiş durumda. Şimdi mücadelede elimiz daha da güçlü, daha önce Seferihisar Belediyesi ve Urla Belediyesi iş birliğinde yürütülen mücadeleye artık İzmir Büyükşehir Belediyesi de dahil oldu. Orkinos çiftlikleriyle birlikte denizdeki yaşam popülasyonu değişiyor ve ekolojik denge bozuluyor. Sevkiyat zamanı olduğunda denize oluk oluk kan akıyor ve vahşice elektrik verilerek balıklar öldürülüyor, testerelerle boyunları kesilip etleri parçalanıp buzluklara konuluyor. Hem denizimiz, hem doğamız, hem de yaşam çeşitliliği farklılaşıyor" dedi.MÜCADELE YILLAR ÖNCE BAŞLADIGelecek nesillere daha temiz bir doğa bırakmak için bir araya geldiklerini söyleyen Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz da bununla ilgili mücadelenin yıllar önce, dönemin Seferihisar Belediye Başkanı olan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 'in döneminde başladığını belirterek, "Bugün itibariyle bizler de Urla olarak bu mücadelenin içindeyiz. Yasal süreçler, önceki dönemlerde olduğu gibi bugün de devam ediyor. Biz de Urla Belediyesi olarak buna taraf olup davamızı açtık. Her türlü hukuksal mücadelemizi vermeye kararlıyız ama asıl önemli olan bu örgütlü mücadeledir. Bu örgütlü gücümüzü kullanarak sonuna kadar doğal yaşamı korumaya devam edeceğiz" diye konuştu.Çevre gönüllüleri ile birlikte yarımadada sık sık keşif yaptıklarını belirten CHP İzmir Milletvekili Kani Beko ise, "Seferihisar'da ve Urla'da kurulacak olan bu orkinos çiftlikleri yüzünden balık dışkıları tertemiz sahillerde kalacak. Urla ve Seferihisar'a yerli ve yabancı turist gelmeyecek" dedi.'KOMŞULARIM İÇİN'Urla'da yaşayan oyuncu Ercan Kesal da vatandaşların büyük ilgisiyle karşılaştı. Doğaseverlere destek olduğunu söyleyen Kesal ise şunları söyledi:"Benim annem doğaya, taşa, ağaca, bahçedeki domatese, bibere dua ederdi. Ben annemin bu tabiatla olan ilişkisini merakla ve hayretle izlerdim. Biz içeceği sudan bile izin isteyen bir hafızanın parçasıyız. Biz Anadoluluyuz. Ben İstanbul 'da uzun yıllar yaşadıktan sonra Urla'ya geldim. Buraya gelirken, burada çok güzel komşularımın olacağını biliyordum, hiç de yanılmadım. Ancak benim asıl komşularım denizdi, içimiz ağlayarak yanmasını izlediğimiz ormanlar, hayvanlardı, taş, topraktı. Ben anamın oğluyum. Burada sonuna kadar komşularım için bu itirazın yanınızda olacağım."Ellerinde, 'Sığacık Körfezi'nde balık çiftliği istemiyoruz', 'Çevreyi korumak aklın geleneğidir', 'Sığacık cenneti cehennem olmasın' yazılı dövizler bulunan topluluk, konuşmalarından ardından buradan ayrıldı.