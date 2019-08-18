Urla'da orman yangını (1)
1 saat önce
İZMİR'in Urla ilçesinde bulunan Demircili Köyü civarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 04:20 Kaynak: DHA
İZMİR'in Urla
ilçesinde bulunan Demircili
Köyü civarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının kontrol altına alınması için ekipler hemen harekete geçti.
Orman Genel Müdür Yardımcısı Şahin Aybal, saatte 70 kilometre hızla esen rüzgarın, orman yangınlarının kontrol altına alınmasını zorlaştırdığını söyledi.
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