Son Dakika Haberleri: Urla'da orman yangını (1)
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Urla'da orman yangını (1)

1 saat önce

İZMİR'in Urla ilçesinde bulunan Demircili Köyü civarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

Urla'da orman yangını (1), System.String[]
İZMİR'in Urla ilçesinde bulunan Demircili Köyü civarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının kontrol altına alınması için ekipler hemen harekete geçti.
Orman Genel Müdür Yardımcısı Şahin Aybal, saatte 70 kilometre hızla esen rüzgarın, orman yangınlarının kontrol altına alınmasını zorlaştırdığını söyledi.


Demircili, Urla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 04:20 Kaynak: DHA
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