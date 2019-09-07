Son Dakika Haberleri: Urla'da orman yangını
Son Dakika Güncel Haber

Urla'da orman yangını

1 saat önce

İZMİR'in Urla ilçesinde ormanlık alanda, yangın çıktı.

Urla'da orman yangını, System.String[]
İZMİR'in Urla ilçesinde ormanlık alanda, yangın çıktı. Yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Urla'nın Azmak Koyu yakınlarındaki ormanlık alanda, saat 16.30 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları gören çevre sakinleri, orman ekiplerine bildirdi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 8 helikopterle havadan, 24 arazöz ve orman işçileri ile karadan söndürme çalışmalarına başlandı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını söndürmek için çalışmalar sürüyor.


İzmir, Urla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 06:21 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dumandan etkilenen muhabbet kuşlarına suni teneffüs yaptılar
Fatih'te ahşap binada yangın Son Dakika: Genelkurmay Başkanı Güler, ABD'li mevkidaşına güvenli bölge uyarısında bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'daki eylemlerle ilgili ikiyüzlülük eleştirisi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.9.2019 19:37:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Urla'da orman yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]