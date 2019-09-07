Urla'da orman yangını (2)
1 saat önce
KONTROL ALTINA ALINDIİzmir'in Urla ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahale ile yaklaşık 3 saat sonra kontrol altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 07:42 Kaynak: DHA
KONTROL ALTINA ALINDI
İzmir'in Urla ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahale ile yaklaşık 3 saat sonra kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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