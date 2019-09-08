Urla'da orman yangını
20 dakika önce
İZMİR'in Urla ilçesinde ormanlık alanda, yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 01:10 Kaynak: DHA
İZMİR'in Urla
ilçesinde ormanlık alanda, yangın çıktı. Yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Urla'nın Azmak Koyu yakınlarındaki ormanlık alanda, saat 16.30 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları gören çevre sakinleri, orman ekiplerine bildirdi. İzmir
Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 8 helikopterle havadan, 24 arazöz ve orman işçileri ile karadan söndürme çalışmalarına başlandı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını söndürmek için çalışmalar sürüyor.
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