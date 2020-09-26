Son dakika haber... Kavgayı ayırmak için gelen polis ve bekçilere saldırdılar: 2'si polis, 3'ü bekçi 6 yaralı (2) - Son Dakika

OLAY ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bolu'da polis ve bekçilerin, kavga eden gruba müdahalesi sırasında yumruk ve bıçaklı saldırı sonucu 2'si polis ve 3'ü bekçi 6 kişinin yaralandığı olayın amatör kamera görüntüleri ortaya çıktı. Olay sonrası 8 kişinin gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, görüntülerde ise, polislerin kavga eden gruba müdahalesi, grubun polise karşı koyması, polisin havaya ateş açması yer aldı.