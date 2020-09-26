Son dakika haber... Kavgayı ayırmak için gelen polis ve bekçilere saldırdılar: 2'si polis, 3'ü bekçi 6 yaralı (2)
Son dakika haberi... OLAY ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTIBolu'da polis ve bekçilerin, kavga eden gruba müdahalesi sırasında yumruk ve bıçaklı saldırı sonucu 2'si polis ve 3'ü bekçi 6 kişinin yaralandığı olayın amatör kamera görüntüleri ortaya çıktı.
OLAY ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Bolu'da polis ve bekçilerin, kavga eden gruba müdahalesi sırasında yumruk ve bıçaklı saldırı sonucu 2'si polis ve 3'ü bekçi 6 kişinin yaralandığı olayın amatör kamera görüntüleri ortaya çıktı. Olay sonrası 8 kişinin gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, görüntülerde ise, polislerin kavga eden gruba müdahalesi, grubun polise karşı koyması, polisin havaya ateş açması yer aldı.
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Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 15:53 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Kavgayı ayırmak için gelen polis ve bekçilere saldırdılar: 2'si polis, 3'ü bekçi 6 yaralı (2) - Son Dakika
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