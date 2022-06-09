Yangın, akşam saatlerinde Yeğenli Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye 8 arozöz, 2 uçak ve 2 helikopter sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan gerçekleştirdikleri müdahaleler sonucunda alevler kontrol altına alındı. Bölgede çalışmaların devam ettiği belirtildi.

İZMİR - İzmir 'in Tire ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahaleler ile kontrol altına alındı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tire'deki orman yangını kontrol altında - Son Dakika

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