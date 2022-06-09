Tire'deki orman yangını kontrol altında - Son Dakika
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Tire'deki orman yangını kontrol altında

09.06.2022 15:57

Tire'deki orman yangını kontrol altında İzmir'in Tire ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahaleler ile kontrol altına alındı.

Tire'deki orman yangını kontrol altında

İZMİR - İzmir'in Tire ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahaleler ile kontrol altına alındı.

Yangın, akşam saatlerinde Yeğenli Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye 8 arozöz, 2 uçak ve 2 helikopter sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan gerçekleştirdikleri müdahaleler sonucunda alevler kontrol altına alındı. Bölgede çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Tire'deki orman yangını kontrol altında
Tire'deki orman yangını kontrol altında
Tire'deki orman yangını kontrol altında
Tire'deki orman yangını kontrol altında
Tire'deki orman yangını kontrol altında
Tire'deki orman yangını kontrol altında

YORUMLAR
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İzmir Tire'de de Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı İzmir Tire'de de Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı İzmir Balçova'da Çıkan Orman Yangını Kontrol Altına Alındı İzmir Balçova'da Çıkan Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tire'deki orman yangını kontrol altında - Son Dakika

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