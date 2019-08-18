Urla'da orman yangını (3)
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'HAYVANLARIMIZ TELEF OLDU'İzmir'in Urla ilçesine bağlı Demircili Mahallesi sakinlerinden Cumhur Kiraz, orman yangınında 2 evin hasar gördüğünü söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 06:36 Kaynak: DHA
'HAYVANLARIMIZ TELEF OLDU'
İzmir'in Urla ilçesine bağlı Demircili Mahallesi sakinlerinden Cumhur Kiraz, orman yangınında 2 evin hasar gördüğünü söyledi. Kiraz, "Yangın, saat 15.00 gibi başladı. Herkes çığlık attı, çok korktuk. İtfaiyeciler geldi. Biz kendimizce müdahale ettik; ama 2 ev yandı. Hayvanlarımız telef oldu" dedi.
Melis KARAKUZULU/İZMİR,
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