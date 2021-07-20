Urla'da protokol üyeleri bayramlaştı - Son Dakika

İzmir'in Urla ilçesinde bayramlaşma programı düzenlendi.

Urla Kaymakamlığı bahçesinde gerçekleşen bayramlaşma töreninde, Urla Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murtaza Dayanç ve ilçe protokolüyle vatandaşlar bayramlaştı.

Birlik ve beraberlik mesajı veren Kaymakam Dayanç, "Kurban Bayramı ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirsin." dedi.

Kaymakamlık bahçesindeki bayramlaşmanın ardından Dayanç, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İtfaiye Müdürlüğü'nü ziyaret ederek görev başındaki personelin bayramını tebrik etti.