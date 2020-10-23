Urla'da salep yumruları toprakla buluştu

Urla Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleri 20 kilogram salep yumrusunu toprakla buluşturdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Teşvik Projesi kapsamında 20 kilogram salep yumrusu, Urla Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ne teslim edildi.

Salep yumruları, kooperatif üyelerince Urla Belediyesi'nin tahsis ettiği Barbaros ve Birgi Mahalleleri arasındaki tarlaya ekildi.

Kooperatifi ikinci başkanı Sibel Uyar, doğada kendiliğinden yetişen endemik bitkilerden olan ve bilinçsiz toplama yöntemleri nedeniyle az rastlanır ürünlerden olan salebin ilçede üretimi için adım atıldığını bildirdi.

Uyar, tarımı yaygınlaştırıldıktan sonra salebi ilçe markası yapmaya çalışacaklarını da kaydetti.