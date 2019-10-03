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Urla'da Sünnet Şöleni

45 dakika önce

Urla Belediyesi ve Türk Kızılayı Urla Şubesi ortaklığında düzenlenen 9. Sünnet Şöleni, renkli görüntülere sahne oldu.

Urla'da Sünnet Şöleni, System.String[]

Urla Belediyesi ve Türk Kızılayı Urla Şubesi ortaklığında düzenlenen 9. Sünnet Şöleni, renkli görüntülere sahne oldu.


Urla Belediyesi ve Türk Kızılayı Urla Şubesi ortaklığında bu yıl 9'uncusu gerçekleştirilen 'Sünnet Şöleni' düzenlendi. Yüzlerce Urlalı'nın ve 16 sünnet çocuğunun konserlerle eğlendiği geceye Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, eşi Burcu Oğuz, Türk Kızılay'ı Urla Şube Başkanı Nurgül Saltık, sivil toplum kuruluşlarının ve odaların temsilcileri katıldı.


Sünnet Şöleni, gündüz saatlerinde sünnet çocuklarının şehir turuyla başladı. Turun ardından Urla Cumhuriyet Meydanı'nda sünnet mevlidi okundu. Sünnet Şöleni akşam Urla Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen konserlerle devam etti. Şölende konuşan Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, "Bugün; birlik, beraberlik ve neşe içerisinde çocuklarımızın yanında olmak için bir araya geldik. Eskiler hatırlar, köylerde ve mahalle aralarında sünnet törenleri hep şölen havasında geçerdi. Bugün bunu burada devam ettirebilmemiz ne güzel. Bizler, her zaman geleneklerimizi, kültürlerimizi korumak ve yaşatmak için çalışmaya devam edeceğiz. Böyle bir çalışmanın içerisinde yer alan, elini taşın altına koyan herkese çok teşekkür ederim. Çocuklarımızın sağ salim askere gidip gelmelerini, vatanımıza ve milletimize hayırlı olmalarını dilerim. Tekrardan Sünnet Şölenimize hoş geldiniz, iyi eğlenceler" dedi.


Türk Kızılayı Urla Şubesi Başkanı Nurgül Saltık, Başkan Oğuz'a teşekkür ederek, "Böyle bir geleneği devam ettirebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu, gönüllere uzanan bir çalışma. Başta Urla Belediye Başkanımız Burak Oğuz olmak üzere destek veren herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu. Konuşmaların ardından Mikrop Hikmet, Karamiki Halil, DJ Yılmaz, Melis Fırat, Nazmi Özbora, Atacan Ozan, Pelin Kadıoğlu ve Mustafa Kandak Urlalılara keyif dolu saatler yaşattı. Konserlerin ardından sünnet çocuklarına kına yakıldı. Daha sonra Oğuz ve Saltık tarafından emeği geçenlere teşekkür plaketi verildi. - İZMİR

Urla Belediyesi, Türk Kızılayı, Urla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 11:36 Kaynak: İHA
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