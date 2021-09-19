Urla'da "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" etkinliği düzenlendi - Son Dakika

İzmir'in Urla ilçesinde, bisiklet kullanımı yaygınlaştırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" etkinliği yapıldı.

Organizasyonda katılımcılar, rengarenk kıyafetler ve süsledikleri bisikletleri ile İskele Mahallesi'nde bir araya geldi.

Motosikletli trafik polislerinin eşliğindeki kadınlar, konvoy halinde URİT Restoran önünden Gelinkaya mevkisine dek bisiklet sürdü.

Etkinliğin sonunda katılımcılar Urla Belediyesi Konservatuvarı ekibinin seslendirdiği müziklerle dans edip eğlendi.

Bisiklet turunu organize eden Pembe Emül, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası yeniden bir araya geldiklerini söyledi.

Sahilde pazar günü yayalar için bir alan istediklerini belirten Pembe Emül, "Bu alanda kaykaylarımızla, bisikletlerimizle ve kendi kıyafetlerimizle, taytları giymeden elbiselerimizle rahatça dolaşmak istiyoruz. Kadının görünürlüğünü kamusal alanda da kabul görmesi için bu hareketimizi dünyada 9 yıldır, Urla'da da 5 yıldır sürdürüyoruz." dedi.