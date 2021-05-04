Urla'da "tam kapanma" nedeniyle denetimler sıklaştı - Son Dakika

Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüsü ile mücadele kapsamında ilan edilen 17 günlük tam kapanma nedeniyle kentte yoğunlaştırılmış denetimlerine devam ediyor.

Urla'da, korona virüsü önlemleri kapsamında ilan edilen tam kapanma nedeniyle denetimler sıklaştırıldı. Bu kapsamda Urla İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçenin giriş ve çıkış noktalarında denetimler yaptı. Ekipler, trafikteki araçları durdurup, vatandaşların evraklarını inceledi. İçişleri Bakanlığının genelgesine rağmen kısıtlamadan muaf olmayan ve buna rağmen dışarıya çıkan kişilere ise para cezası kesildi. - İZMİR